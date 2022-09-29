У Львові тимчасово не курсує тролейбус №31

Через обрив контактної мережі у четвер, 29 вересня, тролейбуси №31 тимчасово не курсують. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії Львова.

Контактна мережа обірвалась на вул. Зеленій біля Сихівського кладовища. Там уже працюють аварійні бригади «Львівелектротрансу». Втім допоки вони не ліквідують цю несправність, тролейбуси №31 не курсуватимуть.

Завершити всі роботи попередньо планують о 16:00 год., після чого рух тролейбусів знову відновлять.

Додамо, що тролейбус №31 їздить за маршрутом: вул. Шота Руставелі – Пульмонологічний центр.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені аварійною ситуацією.

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