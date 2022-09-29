У ДСНС розповіли, про які загрози буде повідомляти система, яку тестували

Державна служба з надзвичайних ситуацій понад два тижні тестувала систему оповіщення про загрози. Ця система наразі покриває 67% абонентів в Україні. Про це розповів заступник голови ДСНС Роман Примуш, передає hromadske.

На початку тестування система покривала 41% абонентів, зараз – 67%. За словами Примуша, недоліки є зі старими моделями телефонів. Наприклад, частина кнопкових 2G отримує сповіщення, частина – ні.

Зараз спеціалісти працюють над тим, щоб налаштувати операційні системи старшого покоління – 2015-2018 років.

Після завершення тестування люди отримуватимуть сповіщення, які будуть стосуватися безпосередньо загроз життю. Їх будуть надсилати органи влади на місцях: зараз це військово-цивільні адміністрації, після завершення воєнного стану – обласні держадміністрації.

Сповіщення стосуватимуться абсолютно різних загроз: від метеорологічних явищ (буревії, лісові пожежі) до хімічних загроз, якщо поруч є хімічні підприємства, на яких сталися викиди.

«Це можуть бути загрози радіаційних викидів, зокрема для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні спостереження навколо атомних станцій. Це може бути термінова евакуація на деяких територіях», – розповів Примуш.

Людям надсилатимуть повідомлення з назвою загрози та інструкцією дій. За словами Примуша, інструкції будуть короткі, оскільки багато інформації у повідомлення не поміститься. Натомість людині можуть повідомити, де шукати додаткову інформацію.

«Умовно, є пожежа. Ми можемо сказати: “У вас поруч пожежа, вам необхідно евакуюватися, пункт за такою-то адресою”. Або можемо написати, що відбувається якась надзвичайна ситуація, увімкніть радіо або телебачення, щоб знати, що у вас поруч, і прослухати дії, які треба виконати», – пояснює заступник голови ДСНС.

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