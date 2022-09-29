У Червонограді жінка пограбувала чоловіка

У Червонограді поліцейські затримали зловмисницю, яка зірвала золотий ланцюжок з шиї місцевого мешканця та втекла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

28 вересня, близько 1.00, до поліції звернувся 39-річний мешканець Червонограда, який повідомив, що невідома особа побила та пограбувала його, зірвавши з шиї золотий ланцюжок.

Як встановили правоохоронці, до потерпілого, який перебував на вулиці Шептицького, несподівано підбігла невідома жінка, побила його, звалила на землю та незаконно заволоділа золотим ланцюжком, після чого втекла.

Вивчивши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили особу зловмисниці, причетної до пограбування, 32-річної місцевої мешканки. Невдовзі поліцейські встановили її місцеперебування та затримали.

Підозрюваній повідомили про підозру, якщо її вину доведуть то їй загрожує до 10 років тюрми. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.