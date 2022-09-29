Суд зобов’язав забудовників виплатити Львову 700 тисяч грн за оренду землі

Львівська міська рада через суд змусила сплатити до бюджету 700 тисяч грн, які забудовники заборгували за оренду комунальної землі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті містобудування.

Перше підприємство, ТзОВ «Глобал Лоджістік Юкрейн» ще з 2014 року орендує у міста земельну ділянку площею 0,47 га на вул. Полуботка – Садибній, що на Сихові. Договір був укладений на десять років, за цей час тут збудували житловий комплекс «Гетьманський».

Вочевидь, після того як житло звели, забудовник не врегулював юридичні нюанси із землею, тож орендну плату й далі нараховували. Протягом 2019-2022 років фірма перестала її платити, тож заборгувала місту 305 933 грн. Через це мерія пішла в Господарський суд Львівської області, який зобов’язав боржника сплатити всю суму до бюджету.

Схожа ситуація виникла й з ТзОВ «Укр Євро Фасад», яке з 2018 року орендує земельну ділянку площею 0,15 га на вул. Шафарика, 11, що в Личаківському районі, для будівництва та обслуговування житла. За цією адресою розташований ЖК «Кайзер парк».

«Із березня 2019 року фірма орендну плату не платила. Тепер за рішенням того ж Господарського суду підприємець поверне громаді не тільки 174 113 грн заборгованої орендної плати. З урахуванням інфляційних втрат, пені та штрафу, підприємство сплатить до міського бюджету вже 406 840 грн», – кажуть у департаменті містобудування Львівської міськради.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Глобал Лоджістік Юкрейн» – будівельна фірма із Запоріжжя. Її засновником є киянин Олександр Степура.

А ТзОВ «Укр Євро Фасад» зареєстроване у Львові за місцем будівництва ЖК, займається нерухомістю. Власницею компанії є громадянка Польщі Ельвіра Сітарська.

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