Повітряні сили збили ще два літаки рф

29 вересня зенітно-ракетні війська збили в небі над Миколаївщиною два російські штурмовики Су-25. Про це йдеться у Facebook повітряного командування «Південь».

Близько 17:00 год. в Баштанському районі Миколаївщини, воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збили два російських штурмовики Су-25.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення армія рф втратила в Україні вже 262 літаки та 224 гелікоптери.

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