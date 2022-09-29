На ЗАЕС спалахнула пожежа? В «Енергоатомі» спростовують

У четвер, 29 вересня, у місцевих ЗМІ та соцмережах з’явилась інформація про пожежу на Запорізькій атомній станції. Що саме горіло, було невідомо, втім на місце прибули рятувальники. Згодом «Енергоатом» заявив, що про масштабну пожежу, а тим паче на енергоблоці, взагалі не йдеться. Про це повідомляє Львівський портал.

Місцеві видання писали, що займання сталось на енергоблоці №2, однак офіційного підтвердження цьому не було. На місце виїхали «багато машин пожежників». В соцмережах також опублікували фото, на якому видно рудий дим у небі.

Певний час «Енергоатом» чи місцеві посадовці не коментували ситуації. Дещо згодом голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що радіаційний фон є у нормі, а ситуацію на ЗАЕС з’ясовують.

Потім «Енергоатом» оприлюднив інформацію про те, що сталось на ЗАЕС. У держустанові кажуть, що станом на 15:40 год. жодної пожежі не було.

На території станції здетонувала російська міна, через що виникло «коротке замикання одного з трансформаторів на енергоблоці №6 із незначним задимленням». На місце викликали рятувальників, але працювати їм не довелося.

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