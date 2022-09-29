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На Харківщині знищили три танки і 60 окупантів

Наталя Дуляба

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Українські військові ліквідували на Харківщині щонайменше 60 окупантів та спалили три їхні танки. Про це йдеться на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

Днями аеророзвідка прикордонників викрили позиції рашистів у Харківській області. Координати оперативно передали артилеристам, які успішно накрили ворога своїм вогнем.

Ні місці дислокації знищено щонайменше 60 окупантів, один їхній танк та броньований автомобіль «Тигр».

Згодом ще один ворожий танк спалив протитанковий розрахунок ЗСУ. А третій російський танк прикордонники знищили самостійно, скинувши на нього кумулятивний боєприпас з дрона.

Нагадаємо, за повних сім місяців війни, яку веде Росія проти України, країна-агресор втратила 58 580 своїх військових вбитими, 2325 танків, 4909 бойових броньованих машин, 1385 артилерійських систем і майже 1000 безпілотників. Детальніше читайте за цим посиланням.

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