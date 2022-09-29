Львів попрощається з двома Героями

У п’ятницю, 30 вересня, Львів прощатиметься із ще двома Героями. Рустем Мамут оглу Аблятіфов та Євген Довгань загинули у боях з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Чин похорону Євгена Довганя відбудеться у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла об 11:00. Об 11:30 – міська церемонія прощання з Героєм на площі Ринок. Поховають військовослужбовця у с. Сновичі Золочівського району.

Чин похорону і церемонія прощання з Рустемом Мамут оглу Аблятіфовим відбудеться завтра за мусульманською традицією. Міська церемонія, на якій можна буде попрощатись на віддати шану воїну, відбудеться на площі Ринок о 14:00. Відтак о 14:30 – церемонія прощання у Ісламському культурному центрі ім. Мухаммада Асада, що на вул Лінкольна, 29А. Поховають Героя на окремому полі Голосківського цвинтаря поряд з похованнями кримських татар.

Рустем Мамут оглу Аблятіфов (03.12.1964-24.09.2022) Одесит. Екстерном закінчив Національний університет «Одеська морська академія», згодом –Таврійський інститут підприємництва та права і Українську академію державного управління при Президентові України. Здобував диплом доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У мирний час працював у колишньому Державному комітеті України у справах національностей та міграції, головним консультантом юридичної служби у Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим та заступником директора товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство «Кримські Новини».

Учасник Революції Гідності та руху «Євромайдан-Крим». Після анексії півострова перебрався із родиною до Львова.

Викладав історію киримли у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2016-2018 роках виконував бойові завдання у зоні АТО. Із початком повномасштабного вторгнення боронив державу у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Євген Довгань (06.03.1963-24.09.2022) Уродженець села Сновичі Львівської області.

Начався у Сновицькому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. Закінчив Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування». Після завершення навчання протягом 1981-1983 років проходив службу у військах протиповітряної оборони.

У мирний час працював на колишньому Львівському домобудівному комбінаті №2 та у будівельній компанії ПАТ «Холдингова компанія «Еко-Дім».

Із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. Боровся із російськими окупантами у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України.

У Євгена Довганя залишилися дружина, донька та брат.

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