ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський підписав указ про повернення акцизів на пальне

Ольга Денисяка

|

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що  повертає акцизний податок на пальне за винятком пального на потреби військових. Про це йдеться на сайті Верховної Ради у картці законопроєкту №7668-д.

Згідно положень законопроєкту, повертаються акцизи у розмірі:

  • бензин 100€/ 1000 літрів
  • дизель 100€/ 1000 літрів
  • біопаливо 100€/ 1000 літрів
  • газ 52 €/ 1000 літрів.

При цьому, за словами нардепа, ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану. Пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 1 липня 2023 року.

Після підпису Зеленського закон мають офіційно опублікувати. Він вступає в силу через день після опублікування.

Як повідомляв Львівський портал, аби знизити вартість на пального в Україні, 15 березня 2022 року Верховна рада скасувала акциз на пальне.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

всі статті
Львівський портал