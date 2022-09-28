Зеленський підписав указ про повернення акцизів на пальне

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що повертає акцизний податок на пальне за винятком пального на потреби військових. Про це йдеться на сайті Верховної Ради у картці законопроєкту №7668-д.

Згідно положень законопроєкту, повертаються акцизи у розмірі:

бензин 100€/ 1000 літрів

дизель 100€/ 1000 літрів

біопаливо 100€/ 1000 літрів

газ 52 €/ 1000 літрів.

При цьому, за словами нардепа, ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану. Пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 1 липня 2023 року.

Після підпису Зеленського закон мають офіційно опублікувати. Він вступає в силу через день після опублікування.

Як повідомляв Львівський портал, аби знизити вартість на пального в Україні, 15 березня 2022 року Верховна рада скасувала акциз на пальне.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.