Україна відзначила держнагородами майже 30 тисяч своїх захисників

Із початку повномасштабної війни Україна відзначила державними нагородами майже 30 тисяч своїх військовослужбовців. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу перед студентами й викладачами Гарвардського університету.

Так, за сім місяців повномасштабної війни, яку почала Росія, Україна відзначила державними нагородами вже майже 30 тисяч своїх воїнів. Володимир Зеленський відзначив, що ця війна стала для України народною. І на її захист стали не лише сотні тисяч військових, а мільйони простих українців.

«Для України це народна війна. Мільйони людей стали на захист свободи, на захист незалежності. Це діти, які підтримують військових: збирають гроші на оборону, пишуть листи на фронт і навіть просто носять воду хлопцям на блокпостах. Це тисячі волонтерів. Це наші героїчні лікарі та медичні сестри. Вони роблять операції під обстрілами, приймають пологи у бомбосховищах, допомагають тим, хто був скалічений російськими ударами», – наголосив президент.

Також під час свого виступу Володимир Зеленський заявив, що про закінчення війни можна буде говорити тоді, коли Україна поверне всі свої території, які окупувала Росія.

Крім того, глава держави вважає, що РФ буде погрожувати застосуванням ядерної зброї, тому світ має бути згуртованим і не боятися залякувань Кремля.

«Таких погроз буде ще багато. Щоб їх було менше, має бути системно виписано, якою буде реакція. Навіть на слова чи наміри. Щоб такі військово-політичні керівники боялися навіть думати погрожувати будь-якій державі чим завгодно: ядерною зброєю, чи голодом, чи анексією, чи окупацією», – сказав Володимир Зеленський.

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