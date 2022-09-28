У мерії показали, як може виглядати майбутнє стрільбище біля Львова

У Львівській міськраді хочуть облаштувати власне комунальне стрільбище. Поки посадовці працюють над необхідною документацією, у Федерації стрілецького спорту Львівщини розробили попередню візуалізацію проєкту. Про це повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач на своїй сторінці у Facebook.

На попередній відеовізуалізації видно, що комунальне стрільбище мало б мати декілька тирів, де можна було б учитись стріляти на відстані 10 м, 25 м, 50 м і 300 м. Окремо передбачили заклад харчування, приміщення для проведення різних тематичних заходів.

Як зауважив Любомир Зубач, це має бути сучасне стрільбище, яке відповідатиме міжнародним стандартам. У розробці проєкту допомагають профільні організації області.

«Найближче до Львова стрільбище такого рівня є у Хорватії, далі у Франції. З таким «добрим» північним сусідом нам треба мати своє. Не просто хочемо, а готуємо відповідні рішення. Маємо підтримку і бажання спортивних федерацій Львівщини», – зауважив посадовець.

Зазначимо, що рішення про намір створити власне комунальне стрільбище Львівська міськрада прийняла за тиждень до повномасштабної війни – 17 лютого 2022 року.

Як попередню локацію розглядали територію біля Грибовицького сміттєзвалища, яке зараз рекультивують. Для цього зарезервували дві ділянки загальною площею 25 га у Малехові і Великих Грибовичах, однак місце все ще можуть вибрати й інше.

В такому комунальному навчально-методичного центрі хочуть проводити вишколи для населення, збори підрозділів тероборони та добровольчих формувань. Попередньо йшлося, що там мають бути казарма, спортмістечко, макет міської будови, смуга перешкод, смуга на 100 метрів для пристрілки, стенд для тарілок тощо.

Скільки потрібно коштів на таке стрільбище, у мерії теж ще не називали.

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