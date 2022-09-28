На фронті загинув науковець Львівського університету

На війні з московськими окупантами загинув історик, кримськотатарський громадський діяч, випускник аспірантури Львівського університету Рустем Мамут оглу Аблятіфов (позивний «Ногай»). Про це повідомляє Львівський національний університет імені Івана Франка.

Рустем Мамут оглу народився 3 грудня 1964 р. в Одесі. Працював на кораблях Чорноморського морського пароплавства, екстерном закінчив навчання в Одеській державній морській академії. У 1992 р. повернувся з родиною до Криму. У 1998 р. закінчив юридичний факультет Таврійського інституту підприємництва та права, а в 2002 р. – Українську академію державного управління при Президентові України.

Брав активну участь у кампанії з набуття громадянства України раніше депортованих кримських татар. З 2002 р. до 2006 р. працював у Державному комітеті України у справах національностей та міграції на посадах начальника відділу міжнародних зв’язків та заступника начальника управління у справах національностей; у 2006–2007 рр. – головним консультантом юридичної служби у Представництві Президента України в АР Крим; у 2008–2010 рр. – політичним аналітиком, заступником директора Агенції «Кримські Новини» (Сімферополь).

Рустем Мамут оглу був активним учасником Революції Гідності та руху «Євромайдан Крим». Після анексії Криму російською федерацією у 2014 р. був змушений виїхати з родиною до Львова. Вступив до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка, викладав студентам-історикам спецкурси з історії Киримли. З липня 2016 по січень 2018 року брав участь в Антитерористичній операції на Сході України у складі одного з добровольчих підрозділів. У 2017 р. нагороджений пам’ятною відзнакою «За оборону Авдіївки».

Нещодавно, 29 серпня 2022 року, у Львівському національному університеті імені Івана Франка Рустем Мамут оглу Аблятіфов захистив дисертацію на тему «Кримська діаспора Туреччини у процесі репатріації киримли на історичну Батьківщину (кін. 1980-х – поч. 2000-х рр.)» з галузі знань «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Історія та археологія». Цими днями науковець саме мав отримати диплом доктора філософії.

Академічна спільнота Львівського національного університету імені Івана Франка висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам загиблого Героя.

Раніше Львівский портал повідомляв, що 18 серпня на фронті загинув доцент Львівського університету.

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