На фронті загинув доцент Львівського університету

18 серпня, захищаючи Україну від російських загарбників, на Миколаївщині загинув старший лейтенант, командир взводу Михайло Гамкало. Про це у Facebook повідомив його батькою, український вчений-ґрунтознавець, доктор біологічних наук Зенон Гамкало.

Український захисник Михайло Гамкало отримав важкі поранення під час ворожого артилерійського та мінометного обстрілів.

До мобілізації він працював на кафедрі туризму географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка, був кандидатом географічних наук та доцентом. У загиблого захисника залишилися дружина, 15-річний син і 8-річна донька.

«18 серпня у бою с. Благодатне, Миколаївської обл., в результаті важких поранень, отриманих під час ворожого артилерійського та мінометного обстрілів, загинув старший лейтенант, командир взводу Михайло Гамкало. Він завше самостійно вибирав свій шлях у Житті як і йти воювати з клятими московитами. Ти, наша Гордість. Вічна пам’ять», – написав батько Михайла Гамкала.

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