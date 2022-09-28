Львів за два дні продав 5.3 га землі

У Львові за два дні продали п’ять ділянок загальною площею понад 5.3 га всього за 114 млн грн. Про це повідомляє департамент містобудування Львівської міськради.

Землі громади, які продали у Львові призначені під промисловість, комерцію та торгівлю.

Зокрема, 27 вересня ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» придбало відразу дві ділянки на аукціоні.

Першу ділянку, площею 1,32 га у районі вулиці Ряшівської, від Кульпарківської до Патона. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Ціна землі стартувала від понад 47,7 млн грн. Придбали за 48 млн 475 тис. грн.

Другу ділянку, площею 2,9 га, ця ж фірма купила у промзоні «Рясне-2». Землю придбали всього за 29 млн 603 тис. грн.

Найбільший ажіотаж викликав третій аукціон. На ньому місто віддало 0,29 га в оренду під комерцію на вулиці Городницькій, 43. Ділянка розташована на одній з головних магістралей північної частини міста. Право оренди одночасно виборювали дев’ять фірм. Стартова ціна у 240 тис. грн. злетіла до 15 млн грн.

Як відомо, у понеділок, 26 вересня, у Львові продали дві земельні ділянки громади загальною площею 0.79 га всього за 22 млн грн.

Фото: SiD

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