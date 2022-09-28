ОСТАННІ НОВИНИ

Львів за два дні продав 5.3 га землі

Андрій Котенський

|

У Львові за два дні продали п’ять ділянок загальною площею понад 5.3 га всього за 114 млн грн. Про це повідомляє департамент містобудування Львівської міськради.

Землі громади, які продали у Львові призначені під промисловість, комерцію та торгівлю.

Зокрема, 27 вересня ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» придбало відразу дві ділянки на аукціоні.

Першу ділянку, площею 1,32 га у районі вулиці Ряшівської, від  Кульпарківської до Патона. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Ціна землі стартувала від понад 47,7 млн грн. Придбали за 48 млн 475 тис. грн.

Другу ділянку, площею 2,9 га, ця ж фірма купила у промзоні «Рясне-2». Землю придбали всього за 29 млн 603 тис. грн.

Найбільший ажіотаж викликав третій аукціон. На ньому місто віддало 0,29 га в оренду під комерцію на вулиці Городницькій, 43. Ділянка розташована на одній з головних магістралей північної частини міста. Право оренди одночасно виборювали дев’ять фірм. Стартова ціна у 240 тис. грн. злетіла до 15 млн грн.

Як відомо, у понеділок, 26 вересня, у Львові продали дві земельні ділянки громади загальною площею 0.79 га всього за 22 млн грн.

Фото: SiD

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

всі статті
Львівський портал