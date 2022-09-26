Львів продав 79 сотих землі

У Львові на аукціоні продали дві земельні ділянки громади загальною площею 0.79 га всього за 22 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У департаменті містобудування ЛМР зазначають, що цільові призначення ділянок – під комерцію та промисловість.

«За 0,58 га у промзоні Рясне-2, що на вулиці Тараса Шевченка, 311-б, місто вторгувало за 19,1 млн грн. Ця ділянка розташована в зоні комерційного призначення з розвинутою інфраструктурою і всіма комунікаціями. Призначена під комерцію. Її придбав львівський бізнесмен, який займається автобізнесом.

Також місто продало ще одну ділянку площею 0,21 га на вулиці Богданівській, що біля будинку №11. Стартова ціна лоту була понад 2,5 млн грн. Новий власник – теж львівський підприємець – придбав її за 3 млн 110 тис. грн. Ділянка розташована у сформованому промисловому кварталі, з гарним транспортним сполученням та усіма комунікаціями. І призначена під промисловість», – зазначають у департаменті містобудування.

Як відомо у вівторок, 27 вересня, відбудеться ще один земельний аукціон. На ньому Львів продаватиме ще три земельні ділянки.

площею 0,29 га на вулиці Городницькій, 43, з цільовим призначенням – під комерцію. Ділянка розташована на одній з головних магістралей північної частини міста, де є розвинена інфраструктура та усі комунікації. Початкова ціна лоту – всього 240 тисяч грн.

площею 2,97 га у промзоні «Рясне-2», з цільовим призначенням – під промисловість. Йдеться про частину промислової зони, орієнтовною площею 37 га. На суміжних територіях вже функціонують декілька десятків підприємств, а також зводять індустріальний парк. Початкова ціна лоту – 28,6 млн грн.

площею 1,32 га у районі вулиці Ряшівської, від вул. Кульпарківської до вул. Патона. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Початкова ціна – 47,7 млн грн.

Детальніше ознайомитися з лотами можна за посиланням: prozorro.sale/auction

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