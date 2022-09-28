Курсантів із Санкт-Петербурга хочуть кинути на війну в Україну

Першокурсників військово-морської академії у Санкт-Петербурзі планують кинути на війну проти України. Їхні батьки почали протестувати. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Першокурсників військового навчально-наукового центру військово-морського флоту «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» в Санкт-Петербурзі попередили про можливість відправки до зони бойових дій в Україну.

«Після місяця навчань у виші курсантів виселили з казарми, яку передали під потреби мобілізації, в будівлю без ремонту та вікон. Щоб уникнути спілкування з батьками та самовільного залишення місця служби, курсанти перебувають під цілодобовим спостереженням та охороною. Батьки курсантів звернулися до керівництва академії, але у зустрічі їм відмовили», – кажуть у розвідці.

Воєнна розвідка України нагадує, що у російських військових є можливість скласти зброю та зберегти своє здоров’я та життя. Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Зазначимо, що Україна при цьому гарантує нерозголошення обставин того, яким чином російські військові потрапляють у полон. Тобто притягнути до кримінальної відповідальності у РФ за добровільну здачу в полон їх не зможуть.

Для отримання інформації про те, як здатися в полон російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами: +38-066-580-34-98; +38-093-119-29-84. Також всі деталі є на Telegram-каналі Хочу жить.

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