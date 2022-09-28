Частині Львова вимкнуть воду. Перелік вулиць

Через ремонтні роботи у четвер, 29 вересня, більше десятка вулиць Шевченківського і Залізничного районів залишаться без води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії Львова.
Із 10:00 год. ранку на вул. Шевченка почнуть під’єднувати новозбудовану ділянку водопроводу. Тому до 20:00 води не матимуть мешканці таких вулиць:
- вул. Шевченка (парний бік – від будинку №52 до №108, непарний – від №9 до №89);
- вул. Єрошенка;
- вул. Золота;
- вул. Гуні;
- вул. Турянського;
- вул. Яцкова;
- вул. Скляна;
- вул. Сосенка;
- вул. Пстрака;
- вул. Хорватська;
- вул. Шведська;
- вул. Клепарівська;
- вул. Кортумівка;
- вул. Куліша.
По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.
Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.
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Наталя Дуляба