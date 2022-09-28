Частині Львова вимкнуть воду. Перелік вулиць

Через ремонтні роботи у четвер, 29 вересня, більше десятка вулиць Шевченківського і Залізничного районів залишаться без води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії Львова.

Із 10:00 год. ранку на вул. Шевченка почнуть під’єднувати новозбудовану ділянку водопроводу. Тому до 20:00 води не матимуть мешканці таких вулиць:

вул. Шевченка (парний бік – від будинку №52 до №108, непарний – від №9 до №89);

вул. Єрошенка;

вул. Золота;

вул. Гуні;

вул. Турянського;

вул. Яцкова;

вул. Скляна;

вул. Сосенка;

вул. Пстрака;

вул. Хорватська;

вул. Шведська;

вул. Клепарівська;

вул. Кортумівка;

вул. Куліша.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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