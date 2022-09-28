29 вересня частина Львова та Сокільники залишаться без газу

У четвер, 29 вересня через терміновий ремонт газопроводу частина вулиць Львова буде без газу. Також постачання тимчасово припинять у Сокільниках. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівгазу.
Так, газопостачання припинять о 9:00 год., а відновлять після 17:00 год., в міру виконання робіт.
м. Львів:
- вул. Стрийська 47-115, 202а-338;
- вул. Підстригача 3;
- вул. Сокільницька;
- вул. Скорини;
- вул. Демнянська;
- вул. Максимовича;
- вул. Гашека;
- вул. Боднарська;
- вул. Скорини;
- вул. Мікльоша.
с. Сокільники:
- вул. Героїв Майдану;
- вул. Героїв Крут;
- вул. Ч.Калини.
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Анастасія Диняк