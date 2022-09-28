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29 вересня частина Львова та Сокільники залишаться без газу

Анастасія Диняк

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У четвер, 29 вересня через терміновий ремонт газопроводу частина вулиць Львова буде без газу. Також постачання тимчасово припинять у Сокільниках. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівгазу.

Так, газопостачання припинять о 9:00 год., а відновлять після 17:00 год., в міру виконання робіт.

м. Львів:

  • вул. Стрийська 47-115, 202а-338;
  • вул. Підстригача 3;
  • вул. Сокільницька;
  • вул. Скорини;
  • вул. Демнянська;
  • вул. Максимовича;
  • вул. Гашека;
  • вул. Боднарська;
  • вул. Скорини;
  • вул. Мікльоша.

с. Сокільники:

  • вул. Героїв Майдану;
  • вул. Героїв Крут;
  • вул. Ч.Калини.

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