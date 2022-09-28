29 вересня частина Львова та Сокільники залишаться без газу

У четвер, 29 вересня через терміновий ремонт газопроводу частина вулиць Львова буде без газу. Також постачання тимчасово припинять у Сокільниках. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівгазу.

Так, газопостачання припинять о 9:00 год., а відновлять після 17:00 год., в міру виконання робіт.

м. Львів:

вул. Стрийська 47-115, 202а-338;

вул. Підстригача 3;

вул. Сокільницька;

вул. Скорини;

вул. Демнянська;

вул. Максимовича;

вул. Гашека;

вул. Боднарська;

вул. Скорини;

вул. Мікльоша.

с. Сокільники:

вул. Героїв Майдану;

вул. Героїв Крут;

вул. Ч.Калини.