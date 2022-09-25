Звільнена з полону Мар’яна Мамонова народила дитину

Звільнена з полону військовий медик Мар’яна Мамонова народила донечку – у вільній Україні. Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

Новонароджену дівчинку планують назвати Анна.

«Слава Богу! Вболівали за них всією країною. Вага: 3250 грамів. Зріст: 57 сантиметрів. Вітаємо маленьку україночку Анну та її батьків! Це неймовірна новина», – повідомив Олександр Третяк.

Як відомо, військову медикиню Мар’яну Мамонову з Рівненщини вдалося визволити із російського полону лише 22 вересня. Жінка на той час перебувала на 9 місяці вагітності.

За даними УП.Життя, у Маріуполь Мар’яну відправили служити ще до повномасштабної війни. Саме там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Василем. Йому, за словами рідних, вдалося виїхати з Маріуполя у Львів.

Коли почався наступ росіян на місто, медикиня з побратимами та місцевими мешканцями знаходилася на території маріупольського заводу Ілліча. На зв’язок з рідними виходила не часто. Говорила, що жива, і що у них закінчуються медикаменти, зброя та харчі.

Про свою вагітність жінка дізналася під час війни. Мар’яна встигла повідомити чоловіку цю важливу новину ще до полону.

Рідні розповідають, що були дні, коли вагітна жінка за цілий день з’їдала лише два яблука. Вона лягала на кілька хвилин у спальник, плакала, згадувала смачні страви мами і їй ставало трохи легше. Казала, що у перші тижні вагітності їй постійно хотілося плакати і їсти, але доволка була війна, і вона, як медик, мусила надавати допомогу людям, зокрема переносити поранених.

Також відомо, що Мар’яна перебувала в Оленівці, де рашисти вбили декілька десятків українських полонених «Азовців». Жінка спершу змушена була спати на підлозі, коли про її вагітність довідалися співкамерниці то зробили так, аби Маряна змогла спати на одному із двох ліжок, що були у камері.

Як відомо, у ніч на 22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових. Дві сотні з них – це захисники маріупольської «Азовсталі», яких обміняли на одіозного Віктора Медведчука. Інших обміняли на 55 російських військовополонених.

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