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У Львові камуфляжне авто зіткнулося із маршруткою. Шестеро осіб госпіталізували

Андрій Котенський

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У Залізничному районі Львова автомобіль із нанесеним воєнним камуфляжем, зіткнувся із приміським автобусом. У результаті зіткнення травмованого 6 людей, з них 2 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, аварія сталася 26 вересня близько 16.30 у селищі Рудно, Залізничного району Львова. На дорозі не розминулись легковий автомобіль Kia Sorento та приміського автобуса «Богдан А092».

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць та гідравлічного домкрату проводились роботи по деблокуванню пасажирки з-під сидіння автобуса, яка не могла самостійно вибратись.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 6 осіб, з них 2 дітей, яких госпіталізовано в медичні заклади Львова.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

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