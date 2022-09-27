На Стрийщині бабуся в пошуках грибів всю ніч блукала лісом

На Стрийщині 74-річна жінка загубилася у лісі під час збирання грибів. Пошуки згуби тривали всю ніч, але на ранок бабуся зуміла самостійно вийти з лісу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, повідомлення про зникнення жінки під час збирання грибів надійшло пізно ввечері, 26 вересня, о 00.49 год. Як виявилось, у лісі села Покрівці Стрийського району заблукала 74-річна жителька селища Гніздичів Стрийського району.

Випадок стався у неділю, 25 вересня, близько 13:00, коли мати з сином пішли в ліс по гриби. Жінка домовилась з чадом, що будуть шукати гриби вздовж залізничної колії, яка розділяє ліс навпіл, але старенька знехтувала домовленістю та відійшла дальше та заблукала. Коли син помітив, що мами немає почав шукати самостійно, але, на жаль, це надало результату тоді він звернувся за допомогою до місцевих мешканців. Коли людей вже застала глибока ніч вони зателефонували до рятувальників.

Пошуки жінки тривали всю ніч, а 26 вересня о 10:45 загублена самостійно вийшла з лісу до села Йосиповичі Стрийського району.

Жінка цілу ніч провела в лісі і спала стоячи, адже хворіє хронічною хворобою, яка не дозволяє сидіти. Після чого рятувальники на руках донесли жінку до автомобіля і довезли додому, аби та прийняла ліки, аби зменшити біль. Після цього її передали медикам, які госпіталізували бабусю до Жидачівської центральної районної лікарні.

До пошуку заблукалої було залучено 15 рятувальників, а також місцеві мешканці та працівники поліції.

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