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На Львівщині «смотрящий» продавав наркотики ув’язненим

Анастасія Диняк

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В одній з виправних установ Львівщини злочинне угрупування заробляло до 100 тисяч гривень на місяць за продаж наркотиків ув’язненим. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, організатором злочинної схеми є 34-річний «смотрящий за сектором». Чоловік залучив до цієї справи як засуджених, так і осіб «із волі». Зловмисники, які перебували на свободі, закуповували наркотики та перекидали їх через огорожу установи. Далі засуджені продавали наркотики ув’язненим.

«Бізнесмени» вели чітку звітність, а кошти отримували на банківську картку. За даними правоохоронців, за місяць зловмисники отримували до 100 тисяч гривень. Ці кошти вони ділили між собою.

Так званому «смотрящему», чоловіку який готувався до перекиду наркотичних засобів, та ще чотирьом спільникам повідомлено підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна.

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