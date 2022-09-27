Львів прощатиметься зі ще один Героєм

У середу, 28 вересня, Львів проведе в останню путь ще одного свого полеглого захисника – Андрія Балая. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Об 11:30 год. на площі Ринок відбудеться міська церемонія прощання з Героєм.

Поховають військового на Личаківському кладовищі.

Андрій Балай (06.12.1995-04.04.2022) – львів’янин.

Навчався у Ліцеї №80 Львівської міської ради. Закінчив державний навчальний заклад «Львівське вище професійне політехнічне училище».

У 2015 році проходив строкову військову службу у лавах Національної гвардії. Після повернення працював у будівельній сфері.

Із першого дня повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Захищав Батьківщину у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Виконував бойові завдання на території Луганської області.

У Андрія Балая залишилися мама та брат.