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Камерний хор «Євшан» запрошує на благодійний концерт. Зібрані кошти підуть на ЗСУ

Андрій Котенський

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У неділю, 9 жовтня, в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбудеться благодійний концерт хору «Євшан». Організатори заходу планують зібрати кошти на придбання приладів нічного бачення для військових. Про це Львівському порталу повідомили організатори концерту.

Концерт під назвою «Світло всередині» відбудеться о 14:00 після завершення літургії.

«Ми запрошуємо всіх послухати музику, підняти свій дух та допомогти українським захисникам, яким потрібна наша підтримка: фізична, моральна та духовна. Разом ми – величезна сила.

Вхід на концерт вільний, проте всі охочі зможуть пожертвувати кошти на придбання приладів нічного бачення для хлопців із 24-ї бригади, які зараз перебувають на фронті», – зазначають організатори.

Довідка. Галицький камерний хор «Євшан» було засновано в 1990 році. У репертуарі колективу – духовна, класична музика, а також українські народні пісні в обробках для хору та твори композиторів сучасності. Співи хору «Євшан» – молитва високого хорового мистецтва, яка змушує слухачів пам’ятати про нездоланність єдиної, вільної України.

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