Чоловікам, що супроводжують людей із інвалідністю, скасували заборону виїзду за кордон

Набули чинності зміни до правил перетинання кордону за якими чоловікам, що супроводжують людей з інвалідністю, скасували обмеження на виїзд за кордон. Відповідні правила були затверджені Кабміном. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

Серед іншого, цей документ визначає порядок виїзду за кордон під час воєнного стану осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю чи визначеним переліком захворювань та тих, хто супроводжує вищеперераховані категорії людей.

Зокрема, супроводжуючим громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, уже не обмежена кількість перетинів кордону на виїзд з України – раніше дозволялося лишень 1 раз на час дії воєнного стану. Вказані чоловіки тепер можуть виїжджати за кордон до осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю чи визначеним переліком захворювань, яких вони доглядають, якщо зазначені особи (діти) перебувають на консульському обліку.

При цьому, громадяни України, які підлягають призову під час мобілізації, зобов’язані повернутися з-за кордону не пізніше, ніж особи, яких вони супроводжували.

Для уникнення відмов у пропуску, громадянам радять ретельно ознайомитися з вимогами Правил перетинання кордону та мати усі передбачені документи. Особливо це стосується супроводжуючих громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

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