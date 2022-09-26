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Захисника з Львівщини посмертно нагородили орденом за мужність

Ольга Денисяка

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Старшого лейтенанта Дмитра Вовка, який загинув захищаючи Україну від російських окупантів, посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Про це йдеться у Facebook Академії сухопутних військ.

Указом Президента України випускника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 2022 року лейтенанта Дмитра Вовка нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Командир взводу звукометричної розвідки загинув унаслідок підриву автомобіля на міні під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту  Верхньока́м’янське, що у  Бахмутського районі на Донеччині.

Як пише Армія.inform,13 червня громада міста Рава-Руська, що на Львівщині, попрощалася зі своїм земляком Дмитром Вовком. У Дмитра Вовка залишились батьки та брат.

«Лейтенант Дмитро Вовк загинув у Бахмутському районі Донецької області, боронячи Батьківщину від російських загарбників. Трагедія сталася 7 липня – захисник загинув внаслідок підриву на міні автомобіля, в якому перебував, виконуючи бойове завдання», – повідомляє Рава-Руська міська територіальна громада.

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