Українці з Чикаго купили 100 пікапів для ЗСУ

Один із найбільших американських благодійних фондів Help Heroes Of Ukraine закупив у США 100 пікапів для ЗСУ. Перші 14 авто уже прибули до України і їх передали військовим. Про це Львівському порталу повідомили в організації.

Загалом фонд придбав 100 автомобілів вартістю близько 1 млн доларів. Їх відправлятимуть поступово, адже автівки зі США в Україну доправляють спершу морем, а тоді і сушею – це триває до 4 тижнів.

«Наш фонд придбав 100 автомобілів типу пікап для потреб ЗСУ. Донати у фонд надходять з усієї північної Америки. Особливо хочу відзначити парафію храму святих Ольги та Володимира у Чикаго, яка влаштувала Ukrainіan Village Fest і зібрала 125 тисяч доларів. Це колосальна пожертва зі сторони парафії і саме ці кошти ми скерували на купівлю зимового одягу для наших захисників», – розповів президент та засновник фонду Ігор Терлецький.

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