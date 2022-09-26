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У Львові водій із перевищеною у 12 разів нормою алкоголю влаштував ДТП

Анастасія Диняк

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На вулиці Стрийській у Львові п’яний водій в’їхав у металеву огорожу та протаранив іншу автівку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції області.

Так, аварія сталася у неділю, 25 вересня, увечері на вулиці Стрийській. Водій автомобіля ВАЗ 2101 не впорався з керуванням та в’їхав у металеву огорожу. Згодом він також зіткнувся з авто AUDI A6.

Унаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Однак 36-річного винуватця ДТП виявили очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на Drager’і показала результат – 2,30 проміле. Він перевищує дозволену норму майже у 12 разів.

Окрім того, порушник не мав ні посвідчення водія, ні страхового полісу.

На львів’янина склали два протоколи: за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та за ст.124 (Порушення ПДР, що привезло до ДТП) КупАП, а також на нього винесли постанову ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП.

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