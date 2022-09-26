У Львові відкрили першу в Україні майстерню протезування

У Львові на території Першого медоб’єднання Львова запрацювала перша комунальна майстерня протезування в рамках проєкту «НЕЗЛАМНІ». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, майстерню відкрили завдяки співпраці з урядом Німеччини, Мальтійською службою та владою Львова. Виробник протезів – всесвітньовідома німецька компанія Ottobock. У майстерні пацієнтам робитимуть заміри, а медики налаштовуватимуть та доопрацьовуватимуть протези.

«До нас привозять комплектуючі: стопи, коліна, труби, адаптери. Індивідуальне виготовлення стосується куксоприймача – так званого інтерфейсу між живим та штучним, завдяки якому, наприклад, вдається приєднати стопи чи коліна до людини. Саме куксоприймач – та ланка, яка пов’язує одне з іншим, потребує індивідуального виготовлення», – пояснив технік-протезист лікарні святого Пантелеймона Назар Багнюк.

Українські протезисти уже пройшли навчання у Німеччині. Окрім того, разом з львівськими фахівцями наразі працюють американські протезисти. Зокрема Джеймс, який вже 27 років працює у сфері протезування.