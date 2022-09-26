У Львові чоловік робив «закладки» в парку

У одному з львівських парків затримали чоловіка, який робив «закладки» амфетаміну. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Нацполіції Львівщини.

Так, у четвер, 22 вересня, правоохоронці затримали 26-річного львів’янина в одному з міських парків. При собі чоловік мав 42 пакети з амфетаміном. Окрім того, до затримання він встиг зробити 6 «закладок».

Під час обшуку у помешканні зловмисника поліцейські виявили пакет з амфетаміном вагою близько 400 грамів, зіп-пакет з канабісом, фасовані пакети із наркотичними та психотропними речовинами, а також електронні ваги та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Львів’янину може загрожувати до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, за рішенням суду зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних засобів та психотропних речовин, а також інших осіб, причетних до вчинення злочину.