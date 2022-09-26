У лісі на Львівщині більше трьох годин шукали заблукалого грибника

Серед ночі рятувальники більше трьох годин шукали 55-річного мешканця Стрийщини, який пішов до лісу по гриби і заблукав. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.
Випадок стався у неділю ввечері, 25 вересня, у селі Голобутів, що біля Стрия. О 21:18 год. надзвичайники довідались, що 55-річний місцевий мешканець пішов по гриби і заблукав у лісі.
Рятувальники змогли сконтактувати з чоловіком, адже із ним був мобільний зв’язок. Втім на пошуки пішло понад три години – заблукалого знайшли о 00:46 год. серед лісу у сусідньому селі Уличне, що за 4-5 км від Голобутова. Медичної допомоги він не потребував.
Оскільки грибний сезон у самому розпалі, мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки:
- ніколи не йдіть до лісу наодинці;
- перед тим, як вирушити по гриби, подбайте про повний заряд мобільного телефона;
- віддайте перевагу яскравим кольорам одягу, адже так людину легше помітити під час пошуку;
- йдучи до лісу, прихопіть зі собою воду та легкий перекус;
- неодмінно сповістіть рідних чи знайомих, куди йдете та коли плануєте повернутись;
- кличте на допомогу, якщо є мобільний зв’язок, телефонуйте рятувальникам за номером «101»;
- не забувайте й про змій – взувайте високе, щільне взуття, котре плазун не прокусить;
- не беріть невідомі гриби або ті, які у вас викликають сумніви.
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Наталя Дуляба