У лісі на Львівщині більше трьох годин шукали заблукалого грибника

Серед ночі рятувальники більше трьох годин шукали 55-річного мешканця Стрийщини, який пішов до лісу по гриби і заблукав. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у неділю ввечері, 25 вересня, у селі Голобутів, що біля Стрия. О 21:18 год. надзвичайники довідались, що 55-річний місцевий мешканець пішов по гриби і заблукав у лісі.

Рятувальники змогли сконтактувати з чоловіком, адже із ним був мобільний зв’язок. Втім на пошуки пішло понад три години – заблукалого знайшли о 00:46 год. серед лісу у сусідньому селі Уличне, що за 4-5 км від Голобутова. Медичної допомоги він не потребував.

Оскільки грибний сезон у самому розпалі, мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки:

ніколи не йдіть до лісу наодинці;

перед тим, як вирушити по гриби, подбайте про повний заряд мобільного телефона;

віддайте перевагу яскравим кольорам одягу, адже так людину легше помітити під час пошуку;

йдучи до лісу, прихопіть зі собою воду та легкий перекус;

неодмінно сповістіть рідних чи знайомих, куди йдете та коли плануєте повернутись;

кличте на допомогу, якщо є мобільний зв’язок, телефонуйте рятувальникам за номером «101»;

не забувайте й про змій – взувайте високе, щільне взуття, котре плазун не прокусить;

не беріть невідомі гриби або ті, які у вас викликають сумніви.

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