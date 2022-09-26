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У лісі на Львівщині більше трьох годин шукали заблукалого грибника

Наталя Дуляба

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Серед ночі рятувальники більше трьох годин шукали 55-річного мешканця Стрийщини, який пішов до лісу по гриби і заблукав. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у неділю ввечері, 25 вересня, у селі Голобутів, що біля Стрия. О 21:18 год. надзвичайники довідались, що 55-річний місцевий мешканець пішов по гриби і заблукав у лісі.

Рятувальники змогли сконтактувати з чоловіком, адже із ним був мобільний зв’язок. Втім на пошуки пішло понад три години – заблукалого знайшли о 00:46 год. серед лісу у сусідньому селі Уличне, що за 4-5 км від Голобутова. Медичної допомоги він не потребував.

Оскільки грибний сезон у самому розпалі, мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки:

  • ніколи не йдіть до лісу наодинці;
  • перед тим, як вирушити по гриби, подбайте про повний заряд мобільного телефона;
  • віддайте перевагу яскравим кольорам одягу, адже так людину легше помітити під час пошуку;
  • йдучи до лісу, прихопіть зі собою воду та легкий перекус;
  • неодмінно сповістіть рідних чи знайомих, куди йдете та коли плануєте повернутись;
  • кличте на допомогу, якщо є мобільний зв’язок, телефонуйте рятувальникам за номером «101»;
  • не забувайте й про змій – взувайте високе, щільне взуття, котре плазун не прокусить;
  • не беріть невідомі гриби або ті, які у вас викликають сумніви.

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