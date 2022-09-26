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Росіяни вдарили ракетами по Харківщині: загинула 15-річна дівчинка

Ольга Денисяка

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російські війська завдали ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у місті Первомайськ на Харківщині. Загинула 15-річна дівчинка. Про це повідомив у Телеграмі голава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо, що унаслідок ракетного удару Первомайському повністю зруйновані два приватні будинки та є пошкодження критичної інфраструктури.

Жертвою ракетного удару стала 15-річна дівчинка, інформація про інших постраждалих наразі уточнюється.

«На жаль, від ракетного удару в Первомайсьеу загинула дівчина 15 років.Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі. Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди. Кожен воєнний злочин буде покараний!», – повідомив Синєгубов.

Зазначимо, що станом на кінець вересня російські військові вбили 391 дитину в Україні, ще щонайменше 771 – зазнала поранень.

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