На Донеччині жертвами росіян стали щонайменше 400 дітей

Станом на ранок п’ятниці, 23 вересня, російські військові вбили 391 дитину в Україні, ще щонайменше 771 – зазнала поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 400, Харківській – 229, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 47, Дніпропетровській – 26.

22 вересня внаслідок обстрілу росіянами Торецька на Донеччині поранено 15-річну дівчину.

Також 22 вересня у Куп’янську Харківської області окупанти поранили двох дітей віком 7 та 13 років, а 21 вересня – 13-річного хлопчика.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 289 з них зруйнований повністю.