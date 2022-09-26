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На Львівщині знову підробляють COVID-сертифікати

Андрій Котенський

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На Львівщині повідомили про підозру лікарці, яка вносила недостовірні дані про вакцинацію та підробляла COVID-сертифікати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

На підробці документів викрили лікаря сімейної медицини однієї з центральних районних лікарень Львівщини – 56-річну мешканку Золочівського району.

Як встановили правоохоронці, лікарка, знаючи про те, що деякі з її пацієнтів не проходили вакцинацію від COVID-19, вносила у відповідні автоматизовані медичні системи недостовірні дані про те, що вони нібито таку вакцинацію пройшли. В подальшому, зловмисниця складала підроблені офіційні документи, зокрема, міжнародні свідоцтва про вакцинацію/профілактику від COVID-19. Загалом правоохоронці задокументували щонайменше 5 таких епізодів.

Лікарці повідомлено про підозру і якщо її вину доведуть то їй загрожує до 10 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та навіть конфіскація майна. Досудове розслідування триває.

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