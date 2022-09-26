ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині синоптики прогнозують туман

Андрій Котенський

|

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України у вівторок, 27 вересня, вночі та вранці на Львівщині очікується туман видимістю 200 –500 м. Про це Львівському порталу повідомили  у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними Sinoptik, у Львові впродовж дня очікується хмарна із проясненнями погода. Вдень до 17 градусів тепла, а вночі – до 9 градусів тепла.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час керування автомобілем в тумані:

-вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька;

-користуйтесь протитуманними фарами, якщо Ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть підфарники, або ближнє світло фар;

-уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;

-не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;

при зупинці, ввімкніть аварійну сигналізацію, для того щоб позначити габарити Вашого авто.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

всі статті
Львівський портал