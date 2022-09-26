На Львівщині синоптики прогнозують туман

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України у вівторок, 27 вересня, вночі та вранці на Львівщині очікується туман видимістю 200 –500 м. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними Sinoptik, у Львові впродовж дня очікується хмарна із проясненнями погода. Вдень до 17 градусів тепла, а вночі – до 9 градусів тепла.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час керування автомобілем в тумані:

-вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька;

-користуйтесь протитуманними фарами, якщо Ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть підфарники, або ближнє світло фар;

-уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;

-не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;

при зупинці, ввімкніть аварійну сигналізацію, для того щоб позначити габарити Вашого авто.

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