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Мешканця Львівщини викрили на переправленні ухилянтів за кордон

Ольга Денисяка

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Правоохоронці викрили двох мешканців Львівської та Волинської областей, які за 8 тисяч доларів переправляли військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрювані налагодили схему протиправного перетину кордону особами, що підлягають призову на військову службу. За грошову винагороду – 8 000 доларів США вони гарантували військовозобов’язаному, що переправлять його через державний кордон України. Під час перетину державного кордону, в ході здійснення паспортного контрою службовці прикордонної служби не вносили відповідні відомості до інформаційної бази про перетин кордону, що надавало можливість останнім безперешкодно виїхати за межі країни.

Досудове розслідування триває. Їм повідомили про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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