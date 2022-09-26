Львів прощається з трьома десантниками, які віддали життя за Україну

У вівторок, 27 вересня, Львів прощатиметься з трьома десантниками 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Іваном Ковальським, Мирославом Литвином та Романом Матвіясом, які загинули у боях з російськими окупантами. Чин похорону відбудеться у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, поховають військовослужбовців на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Городян закликають долучитись до церемонії прощання із Героями та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

О 10.00 розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі, о 10.30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колон вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічні довідки Героїв

Іван Ковальський (13.02.1992-23.09.2022), львів’янин.

Навчався у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №47 міста Львова. Закінчив Національний університет «Львівська політехніка», здобув кваліфікацію бакалавра з транспортних технологій. У 2014 році закінчив університет за спеціальністю «Організація і регулювання дорожнього руху».

У 2010 році вступив на строкову службу до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, перебував у складі 2-ї окремої Галицької бригади Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

У 2022 році вступив до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. У серпні 2022 року проходив військові навчання у Сполученому Королівстві.

Із початком повномасштабного вторгнення боровся із окупантами у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Брав участь у наступальних діях на харківському напрямку.

У Івана Ковальського залишилися батьки.

Мирослав Литвин (11.10.1987-23.09.2022), уродженець села Великі Грибовичі Львівської області.

Навчався у Великогрибовицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Жовківської районної ради Львівської області. Згодом здобув професійно-технічну освіту за спеціальністю «механік».

Після завершення навчання проходив службу у військах протиповітряної оборони у Києві. У мирний час спільно з братом займався сімейним бізнесом, був малярем-штукатуром.

У 2015-2016 році виконував бойові завдання в зоні проведення Антитерористичної операції у складі Національної гвардії України. Опісля повернувся до цивільного життя, вів власний блог під псевдонімом «Олександр Сніжко».

Із початком повномасштабного вторгнення росії боронив державу у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У Мирослава Литвина залишилися батько, старший брат та сестра.

Роман Матвіяс (22.08.1987-23.09.2022) Львів’янин. Проживав у селі Гряда Львівської області.

Навчався у Куликівському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради та Великогрибовицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Жовківської районної ради. Вищу освіту здобував у ЛНУ імені Івана Франка та Львівському національному університеті природокористування.

У 2004-2005 роках проходив військову службу у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Згодом протягом 6-ти років працював у правоохоронних органах.

У 2014-2015 роках захищав Україну у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Після повернення до цивільного життя працював у товаристві з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта».

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації повернувся до лав 80-ї бригади.

У Романа Матвіяса залишилися мати та брат.

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