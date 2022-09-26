Луцький терорист Кривош проведе за ґратами 13 років

Максима Кривоша, який у липні 2020 року в Луцьку захопив автобус з 13 пасажирами, засудили до 13 років ув’язнення. Про це пише zaxid.net.

Так, у понеділок, 26 вересня, у Луцькому міськрайонному суді оголосили вирок терористу Максиму Кривошу. Чоловікові призначили 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі у зловмисника є можливість оскаржити рішення в апеляційному суді. Однак раніше Кривош заявляв, що відмовляється від апеляції, адже йому «не потрібні поблажки системи».

Чоловіку інкримінували порушення одразу семи статтей Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 147 (Захоплення та тримання заручників з метою спонукання службових осіб органів державної влади до вчинення певних дій);

ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху);

ч.1 ст. 258 (Вчинення терористичного акту);

ч.1 ст. 280 (Примушування працівника автомобільного транспорту до невиконання службових обов’язків шляхом погрози вбивством);

ч.1 , 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями);

ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом);

ст. 348 (Замах на вбивство працівника правоохоронного органу);

Після оголошення вироку суду зловмисник кинув мило у судову залу і крикнув: «Помийте ваші життя цим тюремним милом».

Нагадаємо, зранку 21 липня 2020 року Максим Кривош захопив рейсовий автобус «Краснилівка-Берестечко», у якому були 13 пасажирів. Терорист змусив водія виїхати на центральну площу Луцька та почав вимагати у чиновників визнати себе «терористами в законі».

Кривош утримував заручників протягом 12 годин, однак вже пізно ввечері зловмисник таки здався поліції.

У листопаді 2020 року суд вирішив помістити «терориста» у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих. Упродовж двох місяців підозрюваному проводили психолого-психіатричну експертизу та визнали осудним.