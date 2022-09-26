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Дефлімпієць з Львівщини став віцечемпіоном світу з шахів

Ольга Денисяка

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У Варшаві відбувся чемпіонат світу з шахів, на якому національна дефлімпійська збірна команда України виборола шість медалей. Нагороду виборов і представник Львівщини Денис Колб. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

17-річний Денис Колб навчається у Спеціальній школі-інтернаті «Марії Покрови» для глухих дітей. На змаганнях спортсмен представляє Львівський обласний центр «Інваспорт», у якому тренується. Хлопець має звання майстра спорту України з шахів.

Це вже не перша медаль  багаторазового призера чемпіонатів України та Всеукраїнських змагань на міжнародному рівні. У 2019 році Денис став срібним призером континентальної першості, а цьогоріч вже виборов золото чемпіонату Європи. Першим тренером спортсмена є Володимир Опенишев. Його особистий тренер — Іван Ільницький.

Зауважимо, загалом у чемпіонаті світу взяли участь 24 країни, команду України представляли 15 спортсменів.

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