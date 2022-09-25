На Львівщині згорів Range Rover

У Львівському районі під час комендантської години рятувальники гасили Range Rover. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, 24 вересня о 22:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу поблизу селища Новий Яричів Львівського району. Пожежа виникла в автомобілі Range Rover.

Вогнеборці о 23:16 повністю ліквідували займання. Вогонь встиг знищити моторний відсік та пошкодити вітрове скло та салон автомобіля. Причини та обставини пожежі встановлюються.

Ніхто із людей не постраждав.

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