Львів прощається з Героєм Віктором Ушковим

У понеділок, 26 вересня, Львів попрощається з Віктором Ушковим, який загинув у бою з російськими окупантами. Чин похорону розпочнеться об 11.00 у Гарнізонному храмі святих аппостолів Петра і Павла, поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Городян закликають долучитись до церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Об 11.00 розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі, об 11.30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічна довідка Героя.

Віктор Ушков (27.12.1985-21.09.2022) Уродженець міста Винники Львівської області.

Навчався у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 29 міста Львова. Згодом закінчив Львівську комерційну академію (сьогодні – Львівський торговельно-економічний університет).

Після вторгнення росії став на захист України. Виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції.

У мирний час працював у відділі фізичного захисту Державної податкової служби у Львівській області та на приватному підприємстві «Львів-Пласт», згодом – експедитором.

Із початком повномасштабного вторгнення боронив Україну у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У Віктора Ушкова залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

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