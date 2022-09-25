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Командири із «Азовсталі» проходять медогляди в Туреччині

Андрій Котенський

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Звільнені з полону командири з «Азовсталі», які за домовленостами перебувають у Туреччині, проходять ретельні медогляди. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Настрій у всіх бойовий. Хлопці проходять медичні огляди, йде ретельна перевірка їх стану. За результатами медичних аналізів, проведений поглиблений огляд терапевтом та хірургом», – повідомив Андрій Єрмак.

За його словами звільнені з полону командири перебувають у комфортних умовах. Невдовзі вони зможуть побачитись зі своїми родинами.

Як відомо, у ніч на 22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових. Дві сотні з них – це захисники маріупольської «Азовсталі», яких обміняли на одіозного Віктора Медведчука. Інших обміняли на 55 російських військовополонених.

За домовленостями, українські військові командири, яких звільнили з російського полону, мають проживати у Туреччині до завершення російської війни в Україні.  Йдеться про командира полку «Азов» Дениса Прокопенка (Редіса), заступника командира полку Святослава Паламара (Калину), командира 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Волинського (Волину), нацгвардійців Дениса Шелегу і Олега Хоменка.

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