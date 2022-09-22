Звільнені командири «Азову» житимуть у приватному будинку в Туреччині, – Буданов

Українські військові командири, яких звільнили з російського полону, будуть проживати у Туреччині у приватному будинку «деякий проміжок часу». Про це під час брифінгу за результатами обміну полоненими повідомив керівник ГУР МОУ Кирило Буданов, пише Українська правда.

На питання в яких умовах українські захисники перебуватимуть в Туреччині до кінця війни, Буданов відповів, що українські командири будуть в Туреччині «певний проміжок часу» і згодом з’являться у публічному просторі, і самі повідомлять про свої умови проживання.

Голова ГУР додав, що захисники житимуть у приватному будинку у хороших умовах.

Військові командири не знали, що їдуть на обмін. Окупанти тримали їх в одиночних камерах.

Буданов додав, що захисники з «Азову» піддавались тортурам. Він заявив, що великий відсоток тих, хто був в Оленівці, піддавався жорстоким тортурам окупантів.

Більшість зі звільнених потребують лікування, і всі вони потребують психологічної реабілітації.

Як відомо, у ніч на 22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових. Дві сотні з них – це захисники маріупольської «Азовсталі», яких обміняли на одіозного Віктора Медведчука. Інших обміняли на 55 російських військовополонених.

Унікальні кадри обміну дивіться тут.

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