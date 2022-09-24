ЗСУ влучили в ще п'ять зенітно-ракетних комплексів росіян

В суботу, 24 вересня, авіація Сил оборони завдала 19 ударів по позиціях російських військ. З них 14 уразили зосередження живої сили і техніки та ще 5 влучили в позиції зенітних ракетних комплексів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), 5 БпЛА та крилату ракету окупантів.

Ракетні війська і артилерія, зокрема, уразила 4 пункти управління, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. Втрати ворога уточнюються.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 56 300 військових, 2 262 танки, 255 літаків та 220 гелікоптерів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.