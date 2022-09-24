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Росія втратила в Україні вже 56 300 військових

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 56 300 військових, 2 262 танки, 255 літаків та 220 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 24 вересня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу  ‒ близько 56300 (+240) осіб ліквідовано
  • танків   ‒ 2262 (+8) од,
  • бойових броньованих машин   ‒ 4807 (+11) од,
  • артилерійських систем – 1361 (+6) од,
  • РСЗВ – 327 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 170 (+0) од,
  • літаків  – 255 (+1) од,
  • гелікоптерів  – 220 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня   – 956 (+6),
  • крилаті ракети   ‒ 240 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 3681 (+22) од,
  • спеціальна техніка   ‒ 126 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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