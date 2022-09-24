Росія втратила в Україні вже 56 300 військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 56 300 військових, 2 262 танки, 255 літаків та 220 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 24 вересня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ близько 56300 (+240) осіб ліквідовано

танків ‒ 2262 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 4807 (+11) од,

артилерійських систем – 1361 (+6) од,

РСЗВ – 327 (+1) од,

засоби ППО ‒ 170 (+0) од,

літаків – 255 (+1) од,

гелікоптерів – 220 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),

крилаті ракети ‒ 240 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 126 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках