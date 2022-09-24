Росія втратила в Україні вже 56 300 військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 56 300 військових, 2 262 танки, 255 літаків та 220 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 24 вересня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ близько 56300 (+240) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2262 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4807 (+11) од,
- артилерійських систем – 1361 (+6) од,
- РСЗВ – 327 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 170 (+0) од,
- літаків – 255 (+1) од,
- гелікоптерів – 220 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),
- крилаті ракети ‒ 240 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) од,
- спеціальна техніка ‒ 126 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка