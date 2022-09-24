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 ЗСУ відбили 10 атак окупантів, – Генштаб

Ольга Денисяка

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Упродовж 23 вересня Збройні сили України відбили атаки російських військ у районах 10 населених пунктів. Крім того українські війська продовжують влучати по позиціях окупантів по всій лінії фронту. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 вересня.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне. Авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Підтверджено ураження 18 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи протиповітряної оборони знищили один гелікоптер, один літак та вісім БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія уразили 6 пунктів управління, понад 20 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. Втрати живої сили та техніки наразі уточнюються.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 56 300 військових, 2 262 танки, 255 літаків та 220 гелікоптерів.

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