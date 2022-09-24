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Російські найманці готують провокації на білорусько-українському кордоні, – ССО

Ольга Денисяка

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20 вересня до Мінська прибули найманці ПВК «Ліга», які можуть бути залучені до організації провокацій на українському кордоні. Про це Львівському порталу повідомили в Центрі національного спротиву, створеному Силами спеціальних операцій ЗСУ.

За інформацією ЦНС, яка отримана від білоруського підпілля, до Мінська прибуло 130 найманців ПВК «Ліга» з особистою зброєю та боєприпасами. Вже 22 вересня на територію білоруського приватного охоронного підприємства «ГардСервіс», де розміщуються найманці, було доставлено 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

«Можливі диверсії очікуються в районі населених пунктів Пінськ, Іваново та Кобрін. Зауважимо, що такі диверсії грають на руку Москві, яка прагне втягнути в цю війну додаткові сили, зокрема Білорусь», – йдеться в повідомленні.

У центрі зауважують, що «ГардСервіс» не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом олександра лукашенка у 2019 році. Базуються «охоронці» на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

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