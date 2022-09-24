На війні загинув 22-річний Владислав Стасів зі Стрийщини

Обороняючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув 22-річний захисник з Львівщини Владислав Стасів. Про це Львівському порталу повідомили в Стрийській міській раді.

Владислав Стасів добровольцем пішов захищати Батьківщину від російських загарбників. Він був навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки. Загинув Герой 21 вересня від ворожої кулі на Донеччині.

У міськрад розповідають, що Владислав у 2017 році закінчив Стрийську школу №3, вступив у Івано-Франківський НТУ нафти і газу.

«Владислав третій наймолодший син у батьків, мріяв створити свою сім’ю. Добровольцем пішов захищати Україну у перші дні війни, не маючи жодного військового досвіду, але маючи велику віру в перемогу. Загинув від ворожої кулі на Донеччині», – повідомили в міськраді

Парастас відбудеться в суботу, 24 вересня, о 19:00 год, а похорон – в неділю, 25 вересня, 15:00 год. в Благовіщенській церкві в Стрию.

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