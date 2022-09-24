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Львівські паралімпійці здобули медалі Кубка світу

Ольга Денисяка

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В італійському місті Піза триває етап Кубка світу з фехтування на візках. Львів на цих змаганнях представляють двоє титулованих спортсменів – Андрій Демчук та Антон Дацко, які вже здобули дві медалі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Паралімпійці в передостанній день змагань зуміли піднятися на п’єдестал пошани. Андрій Демчук вперше за останні 6 років виграв етап Кубка світу, а Антон Дацко став бронзовим призером. Андрій Демчук здобув золоту медаль у змаганні шаблістів (категорія А), а Антон Дацко став бронзовим призером у змаганні шаблістів в категорії Б.

«Перемоги для України зараз важливі на усіх фронтах, тому наші перемоги на змаганнях такого високого рівня як Кубок світу – це те, що ми можемо зробити саме зараз», – сказав Андрій Демчук.

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