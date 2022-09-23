ОСТАННІ НОВИНИ

У Чорному морі Росія тримає напоготові 28 «Калібрів»

Анастасія Диняк

|

У Чорному морі на бойовому чергуванні розміщені чотири російські ракетоносії з 28 ракетами типу «Калібр». Про це під час брифінгу 23 вересня повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Так, за словами Гуменюк, станом на п’ятницю, 23 вересня, у Чорному морі перебувають 14 суден ворожого флоту, чотири із яких – ракетоносії зі сумарним залпом 28 ракет типу «Калібр».

«Це є високоточна зброя далекого застосування, тому загроза є не лише для південних регіонів, а й для всієї території України. Зауважу, що саме «Калібри» використовують при тиску і спробах вразити об’єкти критичної інфраструктури. Тому варто не нехтувати сигналами повітряних тривог», – пояснила речниця.

Вона додала, що російські кораблі не заходять у ті зони, де їх може уразити Україна своїми ракетами. Разом із тим Наталія Гуменюк наголосила, що перебазування ворожих підводних човнів із окупованого Севастополя до Новоросійська не означає, що ракетна загроза бодай частково зникла.

«На жаль, загроза все одно залишається, адже при морському використанні ракет типу «Калібр» зона ураження сягає до 2500 км. Знову ж таки не варто забувати і про стратегічну авіацію ворога, яка теж часто запускає ракети, навіть не заходячи у повітряний простір України», – наголосила вона.

Нагадаємо, також Наталія Гуменюк повідомила, що для створення ілюзії легітимності свого фейкового референдуму на окупованих територіях Херсонської й Запорізької областей та нібито його підтримки серед місцевих кремлівські маріонетки звезли акторів, а щоб отримати голоси місцевих мешканців, відправляють до їхніх домів озброєних людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

всі статті
Львівський портал