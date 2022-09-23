У Чорному морі Росія тримає напоготові 28 «Калібрів»

У Чорному морі на бойовому чергуванні розміщені чотири російські ракетоносії з 28 ракетами типу «Калібр». Про це під час брифінгу 23 вересня повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Так, за словами Гуменюк, станом на п’ятницю, 23 вересня, у Чорному морі перебувають 14 суден ворожого флоту, чотири із яких – ракетоносії зі сумарним залпом 28 ракет типу «Калібр».

«Це є високоточна зброя далекого застосування, тому загроза є не лише для південних регіонів, а й для всієї території України. Зауважу, що саме «Калібри» використовують при тиску і спробах вразити об’єкти критичної інфраструктури. Тому варто не нехтувати сигналами повітряних тривог», – пояснила речниця.

Вона додала, що російські кораблі не заходять у ті зони, де їх може уразити Україна своїми ракетами. Разом із тим Наталія Гуменюк наголосила, що перебазування ворожих підводних човнів із окупованого Севастополя до Новоросійська не означає, що ракетна загроза бодай частково зникла.

«На жаль, загроза все одно залишається, адже при морському використанні ракет типу «Калібр» зона ураження сягає до 2500 км. Знову ж таки не варто забувати і про стратегічну авіацію ворога, яка теж часто запускає ракети, навіть не заходячи у повітряний простір України», – наголосила вона.

Нагадаємо, також Наталія Гуменюк повідомила, що для створення ілюзії легітимності свого фейкового референдуму на окупованих територіях Херсонської й Запорізької областей та нібито його підтримки серед місцевих кремлівські маріонетки звезли акторів, а щоб отримати голоси місцевих мешканців, відправляють до їхніх домів озброєних людей.